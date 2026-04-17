Meta Quest 3 Metaは、VR/AR用のヘッドマウントディスプレイ「Meta Quest 3」および「Meta Quest 3S」を4月19日より値上げする。Meta Quest 3S(128GB)は59,400円、Meta Quest 3は102,300円となる。なお、アクセサリーは現行価格を維持する。 商品 改定前 改定後 Meta Quest 3S（128GB） 48,400円 59,400円 Meta Quest 3S（256GB）