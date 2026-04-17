Meta Quest 3

Metaは、VR/AR用のヘッドマウントディスプレイ「Meta Quest 3」および「Meta Quest 3S」を4月19日より値上げする。Meta Quest 3S(128GB)は59,400円、Meta Quest 3は102,300円となる。なお、アクセサリーは現行価格を維持する。

商品 改定前 改定後 Meta Quest 3S（128GB） 48,400円 59,400円 Meta Quest 3S（256GB） 64,900円 77,000円 Meta Quest 3 81,400円 102,300円

今回の価格改定は、高性能なVRハードウェアの製造コストの大幅な高騰を受けたものだという。

同社は「メモリチップをはじめとする重要部品の価格が世界的に高騰しており、VRを含む多くの電子機器に影響が及んでいます。Meta Questプラットフォームにおいて、皆さまにご期待いただいている高品質なハードウェア、ソフトウェア、サポートを維持していくため、価格の見直しが必要となりました」と説明している。