DJIは4月16日、1インチセンサー搭載のポケットジンバルカメラ新モデル「Osmo Pocket 4」を発表。同日から公式オンラインストアと認定ストアで予約受付を開始し、4月22日に販売を開始します。動画は通常撮影で最大4K 60fps、スローモーションで最大4K 240fps、静止画は約37MPの撮影に対応するカメラと、2.0インチタッチ対応ディスプレイを搭載するジンバルカメラ。ディスプレイを90°回転させると電源がONになり、本体のジョイステ