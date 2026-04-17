娘が多額の奨学金を借りて私立大学の文学部への進学を希望していると、親としては多額の借金に大きな不安を抱くのではないでしょうか。しかし、新卒時の収入や返済シミュレーションをあらかじめ把握しておけば、過度に恐れる必要はないかもしれません。 本記事では、新卒1年目のリアルな手取り額や毎月の返済額、さらに返済負担を軽減する支援制度について詳しく解説します。 新卒1年目の給料って手取りでど