スクウェア・エニックスは、新作ボードゲーム『ファイナルファンタジーVII神羅ビルを登れ』を11月6日に発売することを発表した。 【画像あり】クラウドたちFF7のキャラが可愛いコマに商品画像一覧 本作はスクウェア・エニックスとアークライトの共同開発によるもの。アークライトが販売する人気ボードゲーム『キャットと塔』のゲームルールをベースに、『