スクウェア・エニックスは、新作ボードゲーム『ファイナルファンタジーVII 神羅ビルを登れ』を11月6日に発売することを発表した。

【画像あり】クラウドたちFF7のキャラが可愛いコマに 商品画像一覧

本作はスクウェア・エニックスとアークライトの共同開発によるもの。アークライトが販売する人気ボードゲーム『キャットと塔』のゲームルールをベースに、『ファイナルファンタジーVII』の世界観を取り入れた協力型バランスボードゲームとなっている。

ゲームはカードの指示に従い、カベやユカを組み合わせて神羅ビルを構築し、コマを配置していく形式で進行する。高さの異なるカベの上にユカを重ねていくため、ビルは徐々に傾いて不安定になっていく。プレイヤー同士で相談しながらバランスを保つことが攻略のカギとなる。

さらにゲーム中には、クラウドたちの行く手を阻む敵が次々と登場。仲間の力を借りて敵を倒しながら、クラウドを8階まで登らせることができればゲームクリアとなる。プレイ人数は1～5人、平均プレイ時間は15～30分。

イラストは皆川史生・蛭田早智（スクウェア・エニックス）による描きおろしで、『ファイナルファンタジーVII』のキャラクターデザイン・ストーリー原案を手掛けた野村哲也が監修を担当している。クラウドをはじめ、ティファやエアリスといったおなじみのキャラクターたちが、絵本のような可愛らしい木駒となって登場する。

価格は4,400円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）