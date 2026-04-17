たまごっち30周年を記念した東京駅一番街との特別コラボレーション「みんなしゅ～ご～！ たまごっちクイズらり～！！」が、5月1日から5月14日まで開催されることが発表された。 【画像あり】館内の内装・販売されるグッズ 本イベントでは、東京駅一番街の館内を巡りながらクイズに答えてスタンプを集める「みんなしゅ～ご～！ たまごっちクイズらり～！！」を実施する。 参加