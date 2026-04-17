カラスはなぜ黒いのでしょうか。 【写真を見る】カラスはなぜ真っ黒？「黒さを生み出すスイッチ」が切れることなく入り続けている可能性【岡山大学】 身近な存在でありながら長年はっきりと分かっていなかったこの疑問に、分子レベルから迫る新たな研究成果が発表されました。 岡山大学の研究グループ（竹内栄教授、相澤清香准教授ら）は、羽の色を決める「MC1R」という受容体に注目しました。その機能を詳しく調べた結果