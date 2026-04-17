子どもから「恋人と同棲したい」と打ち明けられたとき、ママとしてどう向き合いますか？『子どもの恋人との同棲に賛成ですか？反対ですか？理由も教えてほしいです』結婚前提なら賛成するという声もあれば、世間体や将来を案じて反対する意見もありました。そこには、子どもを思うからこその期待や不安の声、そして現実的な助言が交錯していました。賛成。同棲はした方がいいまずあったのは賛成という声です。しかし無条件では