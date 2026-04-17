＜同棲をめぐる本音＞賛成？反対？結婚前の「お試し生活」って必要でしょうか
子どもから「恋人と同棲したい」と打ち明けられたとき、ママとしてどう向き合いますか？
『子どもの恋人との同棲に賛成ですか？ 反対ですか？ 理由も教えてほしいです』
結婚前提なら賛成するという声もあれば、世間体や将来を案じて反対する意見もありました。そこには、子どもを思うからこその期待や不安の声、そして現実的な助言が交錯していました。
賛成。同棲はした方がいい
まずあったのは賛成という声です。しかし無条件ではなく、ママたちが挙げていたのは「結婚を視野に入れているかどうか」という点でした。
『結婚を前提としたお付き合いならOKすると思う。一緒に暮らしてみないとわからない部分もあるからね』
『今の子って少しのつまずきでも、思っていたのと違うってすぐ離婚しそうだから。お試しは大事だと思う』
『私自身がそうだったから。同棲したことで結婚後もスムーズに生活が継続できている』
同棲を“結婚の見極め期間”と捉える考え方があるようです。日常生活のなかでこそ価値観や金銭感覚、家事の分担意識が表面化するのでしょう。また結婚前に期限を設けて同棲することを勧めるママもいました。
『今後結婚する予定なら、半年〜1年くらい同棲してから結婚しなさいって言う。一緒に住んで生活して相手を知ると同時に自分も知ってもらえるから』
『結婚するなら1年同棲してからにするように言っている。下の子のときは、結果8か月で解消になり、本人からお礼を言われたよ』
こちらのママのお子さんは、実際に同棲してみて彼氏と別れることを決めたようです。また、同棲をするなら期限を決めることが大切とママたち。結婚もせず、しかし別れることもなく、中途半端な状態でズルズルと生活することはよくないと口を揃えます。
現実的な条件とママの助言
賛成派のママも、ただ背中を押しているわけではありません。
『妊娠だけは入籍後に』
『家賃や生活費、家事はきちんと折半するように言います』
同棲は自由な選択であると同時に、責任を伴う共同生活でもあります。感情だけで突き進むのではなく、最低限のルールや役割分担を明確にすることが大切なのかもしれません。
反対意見。世間体や不安の声も
一方で、反対派の声も根強くあります。
『本音で言えば反対。でも、息子は2年弱同棲して、現在は結婚している。「同棲する」って報告があったときに、賛成していいものかどうか悩んだよ』
『だらしないし、責任感に欠ける』
『恋人なんて何の保証もない関係だから』
ママたちの率直な感情でしょう。とくに娘をもつママからは、慎重な意見がありました。
『私の子どもがふたりとも娘。同棲は女性にとってデメリットしかない』
『既成事実を作られるのが一番イヤ』
とくに女の子側は予期せぬ妊娠で傷ついてしまう可能性もあるのではないでしょうか。お腹に新しい命が芽生えても、相手に煮え切らない態度を取られたら、失望しそうです。
『古臭い考えなのはわかっているけれど、世間体が悪い。同棲して結婚しても離婚することもある』
価値観の変化と自身の感覚との間で揺れる様子が伝わります。また、「同棲はそのままズルズルと入籍しないケースがある」「だらだら付き合うことになり、別れにくくなる」といった懸念もあるようです。わが子が、結婚の覚悟が曖昧なまま生活を共にすることへの不安が滲み出ます。
状況次第という中間の立場
賛否を明確にわけず、「状況による」とする声も見られました。
『どちらかが学生ならNGだけれど、社会人なら子どもに任せる』
『結婚前にしておこうってことなら、しぶしぶ認める。ただの恋人なら、なし』
『ふたりとも定職に就いて、いずれは結婚の意志があり、期間を決めてならあり』
ママたちに共通していたのは、経済的・社会的に自立していることが前提という考え方でした。「どちらかがニートやフリーターで、片方に寄生する形なら反対」という具体的な基準を示す声も。単に同棲という形だけで判断するのではなく、その背景にある生活基盤や将来設計を重視していることがうかがえます。
子どもの人生は子どもが決めるもの
そして、「子どもの人生」と語るママもいます。
『息子だろうが娘だろうが成人していて働いて自立できているのなら、親の出る幕ではないと思う』
『互いに社会人として独立しているなら子どもの自由かな。わが子は同棲からの結婚だったけれど、一緒に住んでみないとわからないことがたくさんあるから、同棲期間があって良かったと言っていた』
『相手が社会人ならいい。結婚しても別れるときは別れる』
ただし、完全に無関心というわけではないようです。「経済的に大丈夫か」「相手に不誠実なことをしていないか」と、懸念点は確認するという声もありました。子どもの選択を尊重しながらも、陰で支えようとする姿勢です。また、「同棲すればすべて理解できるわけではない」という冷静な指摘もありました。ママたちは、同棲は結婚の成功を保証するものではないけれど、経験として意味があると考えるようです。
子どもの選択を見守り、支える
コメントの奥底に共通しているのは、「子どもに後悔してほしくない」というママたちの思いでした。結婚前の同棲を経験と捉えるか、無責任と見るかは立場によって異なるでしょう。それでも、期限や目的を明確にし、経済的に自立した上で責任をもつという条件が整えば、ママの不安は少し和らぐのかもしれません。最終的に人生を歩むのは子ども自身です。その選択を見守り、ときに助言し、ときに黙って支えることがママの役目なのかもしれません。
編集・佐藤さとな イラスト・もっちもちふっわふわ