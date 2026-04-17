17日14時現在の日経平均株価は前日比590.29円（-0.99％）安の5万8928.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は608、値下がりは925、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は146.83円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が101.37円、キオクシア が68.99円、アドテスト が62.75円、フジクラ が30.37円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ