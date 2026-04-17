17日14時現在の日経平均株価は前日比590.29円（-0.99％）安の5万8928.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は608、値下がりは925、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は146.83円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が101.37円、キオクシア <285A>が68.99円、アドテスト <6857>が62.75円、フジクラ <5803>が30.37円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を43.75円押し上げている。次いでリクルート <6098>が32.38円、ベイカレント <6532>が12.57円、任天堂 <7974>が10.66円、日東電 <6988>が10.06円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、繊維、鉱業と続く。値下がり上位には非鉄金属、証券・商品、金属製品が並んでいる。



※14時0分1秒時点



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