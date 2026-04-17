17日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円47銭前後と、前日午後5時時点に比べ61銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝187円89銭前後と57銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース