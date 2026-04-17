タレントの辻希美が16日に自身のアメブロを更新。夕食を作った後に長男・青空（せいあ）くんから外食することを告げられ、がっかりした出来事をつづった。この日、辻は次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの病院へ行ったことを明かし、その帰りに「ずっと食べたかった原宿のラーメン屋さんへ」と報告。「ゆず＋辛が最高で前に一回食べてずっとまた食べたいと思ってたから今日は行けて嬉しかったです」と念願のラーメンに満足した様子でつづ