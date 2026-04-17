「右腕の疲労」で負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也（27）が球団から全面バックアップを約束された。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」今井は日本時間11日のマリナーズ戦に先発し、5四死球3失点で1回を持たずにKОされた。右腕の異常を訴えて本拠地ヒューストンでチームドクターの診察を受けた結果、肩や肘に異常はなく「右腕の疲労」と診断された。今井は15日、米メディアの取材に疲労の