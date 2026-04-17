言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 普段何気なく使っている言葉の数々を思い浮かべながら、空欄にぴったりとはまる2文字を探してみましょう。今回は、体にまつわる表現から、物理的な現象、そして季節の移ろいを感じる言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□びよ□□れ□□きヒント：手