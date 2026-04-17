スントは、同ブランド初となるオープンイヤー型イヤホン『Suunto Spark』を5月8日に発売することを発表した。価格は29,700円（税込）。 【画像あり】リスニングにもランニングにも使える商品画像一覧 『Suunto Spark』は、空気伝導方式を採用したオープンイヤー型イヤホンで、低音用・高音用の独立したドライバーに音漏れ防止用を加えた「マルチドライバーシステム」を搭載した。