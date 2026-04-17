アルゼンチンサッカー協会(AFA)審判委員会が15日、両足でボールの上に乗る行為をイエローカードの対象として相手に間接フリーキックを与える運用にすることを通達した。現地メディア『ESPNデポルテス』などによると、相手選手を挑発するために両足でボールの上に乗る選手が増えているという。人気漫画『キャプテン翼』では「セグウェイドリブル」として登場するプレーに似た行為だが、現実では乱闘騒ぎのきっかけになることも