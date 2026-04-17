アルゼンチンでも“セグウェイドリブル”が禁止に…選手は嘆き「そのうち相手を悲しませないためにゴールも禁止になるね」

アルゼンチンでも“セグウェイドリブル”が禁止に…選手は嘆き「そのうち相手を悲しませないためにゴールも禁止になるね」