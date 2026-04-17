お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。同じマンションに住むという人気芸人を明かした。同番組で共演した「アンガールズ」田中卓志は、「ちょっと小杉さんに謝らなきゃいけないことがあって」と切り出し、「僕、小杉さんと同じマンションなんですよ」と告白。14年ほど同じマンションに住んでいるといい、先日、自宅前の交差点で信号待ちをして