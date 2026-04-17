お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。同じマンションに住むという人気芸人を明かした。

同番組で共演した「アンガールズ」田中卓志は、「ちょっと小杉さんに謝らなきゃいけないことがあって」と切り出し、「僕、小杉さんと同じマンションなんですよ」と告白。14年ほど同じマンションに住んでいるといい、先日、自宅前の交差点で信号待ちをしている小杉を見かけたという。

自転車に乗っていた田中は、小杉に声を掛けたが反応がなく、「マスクと帽子をしてたから、分かんなかったんでしょうね」と回想。急いでいたため「そのまま通り過ぎて逃げた」と明かすと、小杉は「お前か！」とツッコミ。「家の前で名前呼ばれて最悪やと思ってたら、お前か！」と思い返した。

しかし小杉は「それが悪いと思ってたのか、マンションですれ違う時にひと声掛けてくれる」といい、「この前、用がないのに会って無視して行ったのが悪かったと思ったのか、“今から散歩に行ってきます”って変な報告が」と打ち明けた。

「それ言われたら何て言うの？“行って参れ！”って言うんか」と困惑する小杉に、田中は“タレ込み”で応戦した。

自身の帰宅時にマンションを出る小杉を目撃。小杉に「夜10時にどこに行くんですか？」と聞くと、「牛乳を買いに」との回答だったが、毎回その時間帯に見かけるため、田中は「行った方向にラーメン屋がある。あれは食べてんじゃないか」と疑っていた。