アレハンドロ・ヌニェス・ビセンテ氏（下段）が「2段式シート」の「究極の決定版」として、今週の見本市に最新の模型を出展した。上段はパートナーのクララ・セルビセ・ソト氏/Chaise Longue（CNN）航空機の客室に設ける「2段式シート」のコンセプトが帰ってきた。スペインの首都マドリードを拠点とする設計者アレハンドロ・ヌニェス・ビセンテ氏（26）が「究極の決定版」として、今週の見本市に最新の模型を出展した。ヌニェス・