モデルの吉川ひなの（46）が17日、自身のインスタグラムを更新。新たな事務所とマネジメント契約し、芸能活動を再開することを発表した。吉川は昨年3月から沖縄県で生活をしている。「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」と書き出し、「その中で、植物や体のことを学んだり、社会や環境のことにも自然と目が向くようになっていきました。わたしはどう