モデルの吉川ひなの（46）が17日、自身のインスタグラムを更新。新たな事務所とマネジメント契約し、芸能活動を再開することを発表した。

吉川は昨年3月から沖縄県で生活をしている。「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」と書き出し、「その中で、植物や体のことを学んだり、社会や環境のことにも自然と目が向くようになっていきました。わたしはどう生きていきたいのか。そんなことを考え続けてきた、大切な時間でした」とつづった。

「去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に1年。暮らしも少しずつ整ってきました」と近況を報告。「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですが、このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」と芸能活動の再開を発表した。

「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年ぶりくらいかな、、!」とテレビ出演を予告。「また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています これからのことも、またゆっくりシェアしていきます」と呼びかけた。

吉川は2011年9月、会社経営者男性と再婚。2012年3月、長女を出産。2018年2月、長男の出産を報告。2021年6月には次女の出産を明かしている。米ハワイでの生活を経て、昨年3月から沖縄を拠点にしていた。