グーグル（Google）は、生成AIを利用した検索機能「AIモード」における新機能を発表した。米国のユーザー向けに提供が開始され、各国では順次展開される予定。 AIモード内でタブを開けるように AIモードの回答に表示されるリンクを押すと、新規タブではなく、同じタブ内の右側に表示されるようになる。これにより、AIモードから離れることなく、回答の情報源や提案されたサ