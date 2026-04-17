ファミリーマートは4月14日、「燻製あい鴨ロース串」(198円/数量限定)を全国のファミリーマートで発売している。「燻製あい鴨ロース串」(198円/数量限定)同商品は、あい鴨のむね肉にガーリックとペッパーをきかせ、りんごチップで燻製して仕上げた一品。レジ横のホットスナックコーナーで販売されており、手軽に食べられる串タイプのため、軽食やおつまみにも適した商品となっている。1本当たりのカロリーは99.1kcal、たんぱく質は