タレントのGENKING.さんは4月16日、自身のInstagramを更新。イメチェン姿を披露し、注目を集めています。【写真】GENKING.の清楚なイメチェン姿「いつもの感じ大好きだけどこっちもいいー！！」GENKING.さんは「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって」「ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみたギャル推しのみんなごめん清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？w」などとつづり、1本の動画を