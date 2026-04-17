マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」にて、4月17日から4月19日の週末3日間限定で、『ITアーキテクト入門』（シーアンドアール研究所）の50％オフセールが開催されている。『ITアーキテクト入門』50％オフセール○ITアーキテクトという職種についてわかりやすく解説『ITアーキテクト入門』は、ITアーキテクトという職種について、詳細や他のIT職種との違いを解説した書。IT業界で業務に従事したことの