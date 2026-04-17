奄美大島・瀬戸内町の老朽化した公園が改修され、オープン式典が開かれました。改修には防衛省の補助金が活用されています。 リニューアルしたのは瀬戸内町にある清水公園です。式典には町内の子どもたちが集まり完成を祝いました。 公園ができたのはおよそ30年前でその後、老朽化が進み2021年から改修工事が進められていました。 町には陸上自衛隊の瀬戸内分屯地があることから、町は九州防衛局に交渉し、改修