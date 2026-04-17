秋田朝日放送・情報カメラから 17日午前11時45分ごろ 秋田市消防本部によりますと、１７日午前１１時半ごろ、秋田市添川で「建物が燃えているようだ」という通報が通行人などから相次ぎました。消防車や救急車を出動させ対応に当たっています。今のところ、けが人などの情報は入っていないということです。午前１１時４５分ごろの時点で、激しい黒煙が上がっているのを秋田朝日放送の情報カメラが捉えました。 詳しくは、