通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.59-0.88円コールオーバー ユーロ円0.80-1.20円コールオーバー ポンド円0.83-1.35円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格