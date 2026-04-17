お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（61）の妻でタレントの山口もえ（48）が、旬の食材を使った手作り弁当を披露した。【映像】山口もえ、貴重な夫婦ショット＆朝5時起き弁当大学1年生の長女、高校1年生の長男、小学3年生の次女と3人の子どもがいる山口。Instagramでは田中の相方・太田光夫婦と還暦祝いをした際の貴重な夫婦ショットや、次女と一緒に陶芸教室に行ったことなど、家族との様子を投稿している。2026年1月26日