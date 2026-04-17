お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（61）の妻でタレントの山口もえ（48）が、旬の食材を使った手作り弁当を披露した。

【映像】山口もえ、貴重な夫婦ショット＆朝5時起き弁当

大学1年生の長女、高校1年生の長男、小学3年生の次女と3人の子どもがいる山口。Instagramでは田中の相方・太田光夫婦と還暦祝いをした際の貴重な夫婦ショットや、次女と一緒に陶芸教室に行ったことなど、家族との様子を投稿している。

2026年1月26日は、「毎朝5時お弁当3個生活が突然終わった 長女から『あしたでお弁当最後』と突然言われたのだ」と、当時高校3年生だった長女のお弁当作りが終わったことを報告。最後となった3人分のお弁当を披露し、話題になっていた。

愛情たっぷりのお弁当を披露

しかし4月15日の投稿で、「娘がジャンケンに勝ってタケノコを持って帰ってきたので…タケノコご飯と土佐煮を作りました。今が旬のアスパラガスを豚肉巻きに あれ？あれれ？4月からお弁当2個になったと思ったのに 大学生の娘もお弁当を持って行きたいって。また3個生活再開です。うれしいやらとほほやら…笑」とお弁当3つ生活が再び始まったことを明かし、旬の食材をふんだんに使った愛情たっぷりのお弁当を披露した。

この投稿にファンからは、「美味しそう〜愛情があふれてます」「季節感じられるお弁当を食べられる幸せ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）