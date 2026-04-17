【カドカワ祭ゴールデン2026】 開催期間：4月17日～ 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2026」を4月17日に開始した。 このフェアは移動時間やおうち時間が増える新年度からゴールデンウィークの期間に合わせて、電子書籍をお得に楽しめる企画を展開していくもの。 各電子書籍ストアではKADOKAWA作品の50%オフや1