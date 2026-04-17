E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」のニコンZマウント用を4月17日（金）に発売した。価格は2万7,000円。 APS-Cフォーマットのイメージセンサーに対応するAF対応広角レンズ。既に発売されているソニーEおよび富士フイルムXマウント用に続き、新たにニコンZマウント用が追加された。鏡筒全体をシルバーカラーで仕上げており、