E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Silver Limited」のニコンZマウント用を4月17日（金）に発売した。価格は2万7,000円。

APS-Cフォーマットのイメージセンサーに対応するAF対応広角レンズ。既に発売されているソニーEおよび富士フイルムXマウント用に続き、新たにニコンZマウント用が追加された。鏡筒全体をシルバーカラーで仕上げており、ニコンZシリーズのカメラボディに調和するデザインとしている。

質量約148g、全長33mmというポケットサイズの薄型軽量設計が特徴。STMの採用により、静音かつ高速なオートフォーカスを実現しており、スナップ撮影から動画撮影まで幅広く対応するという。

レンズ構成は高屈折率レンズ3枚を含む5群7枚で、画面中心部から高い解像度を実現。マルチコーティングを施すことで、逆光下でのフレアやゴーストも抑制したとする。

筐体は金属製。フォーカスリングにはダイヤカット加工を施している。付属の金属製レンズフードは、デザイン性と堅牢性を両立したという。

対応フォーマット：APS-C 焦点距離：25mm（35mm判換算37.5mm相当） 絞り範囲：F1.8-16 絞り羽根：9枚 レンズ構成：5群7枚 最短撮影距離：0.3m フィルター径：52mm 外形寸法：Φ67×33mm 質量：約148g