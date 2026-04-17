山形市は個人情報の管理を委託している企業がサイバー攻撃を受けたことから健康情報システムなどに記載されていた住所や氏名、保険者番号などが漏えいしたおそれがあると発表しました。 【写真を見る】山形市の個人情報50万件漏えいのおそれ個人情報管理を委託している企業にサイバー攻撃氏名、マイナンバー、給与、電話番号など漏えいのおそれ 件数はおよそ５０万件にのぼります。 山形市によりますと今