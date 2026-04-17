池田エライザが自身のInstagramを更新し、京都で撮影したプライベートショットを公開した。 【写真】新緑をバックに美脚とスタイルの良さが際立つミニスカ姿を披露した池田エライザ ■30歳の誕生日、4月16日に近影を投稿した池田エライザ 4月16日に30歳の誕生日を迎えた池田。「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます」と綴り、ファンからの溢れんばかりの祝福へ感謝を伝えた。 併せて公開されたのは