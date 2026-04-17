池田エライザが自身のInstagramを更新し、京都で撮影したプライベートショットを公開した。

【写真】新緑をバックに美脚とスタイルの良さが際立つミニスカ姿を披露した池田エライザ

■30歳の誕生日、4月16日に近影を投稿した池田エライザ

4月16日に30歳の誕生日を迎えた池田。「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます」と綴り、ファンからの溢れんばかりの祝福へ感謝を伝えた。

併せて公開されたのは、豊かな緑に囲まれた静かなロケーションでの最新ショットだ。淡いピンクのトップスに清潔感あふれる白いシャツを羽織り、足元には黒のロングブーツをセレクト。真っ白なミニ丈スカートからはすらりとした美脚が伸びており、抜群のプロポーションが際立っている。

続けて「小雨でツヤツヤな新緑と美味しいご飯。自分とゆっくり向き合い、感謝の気持ちでいっぱいになりながら20代を締めくくれたこと本当に幸せだと感じます」と心境を記した。また、湯葉料理店の定食の写真（2枚目）、自撮りショット（4枚目）なども披露した。

また、ストーリーズには「誕生日前日は京都で過ごしました」と明かした。

SNSには「美しさ最強」「スタイルいい！」「美しすぎる」「素敵な30代に」と絶賛する声とたくさんの「お誕生日おめでとう」という祝福コメントが寄せられている。

■写真：新緑をバックに美脚とスタイルの良さが際立つミニスカ姿を披露した池田エライザ

■写真：ますます輝きを増している池田エライザ