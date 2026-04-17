【写真＆動画】HANA×ディーゼルのビジュアル＆ムービー／HANAのデニムアイテムの着こなし HANAがディーゼル（DIESEL）のジャパン・ブランドアンバサダーに就任。グループ全員での起用はブランド初となり、「コレクティブなエネルギー」とあらたなダイナミックな表現を体現する。 ■HANA、デニムを軸にした装いでクールな存在感放つ ディーゼルの公式SNSでは、HANAの