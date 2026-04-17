「世界のホラーマスター」 伊藤潤二の神髄をその目に テレ東では、7月3日（金）から、ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送することが決定しました！ 原作者は、代表作『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二 。 海外30カ国以上で出版され、漫