2026年の三谷幸喜×パルコ・プロデュース公演として、8月にPARCO劇場にて新作書き下ろし『アメリカン・ドリーム』、また同月に三谷文楽『人形ぎらい』再演、9月にPARCO劇場にて『三谷幸喜のショーガール』の完全新作が上演されることが決まった。【写真】作りこまれたセットがすごかった！三谷幸喜脚本ドラマ『もしがく』場面写真1994年からPARCO劇場をホームグラウンドとして新作を発表し続けている三谷幸喜。8月に同劇場に