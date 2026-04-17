米ウォルト・ディズニー・スタジオは16日(米国時間)、開催中の映画コンベンション「CinemaCon2026」にて、プレミアムラージフォーマット(PLF)シアター向けの新しい認証制度「INFINITY VISION」の開始を発表した。どの劇場が最も大きく、明るく、没入感のある映画体験を提供しているかを示すことで、観客が最高の映画体験を見つけることができるよう支援する、という。 具体的には、「最大規模のスケ&#