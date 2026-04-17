米ウォルト・ディズニー・スタジオは16日(米国時間)、開催中の映画コンベンション「CinemaCon2026」にて、プレミアムラージフォーマット(PLF)シアター向けの新しい認証制度「INFINITY VISION」の開始を発表した。どの劇場が最も大きく、明るく、没入感のある映画体験を提供しているかを示すことで、観客が最高の映画体験を見つけることができるよう支援する、という。

具体的には、「最大規模のスケールを実現する大型スクリーン」、「優れた明るさと鮮明さを実現するレーザープロジェクション」、「臨場感あふれるサウンドを実現するプレミアムオーディオフォーマット」の3つに重点を置き、それぞれで厳格な技術基準を満たした劇場を認証する。

9月にリバイバル上映を行なう『アベンジャーズ/エンドゲーム』、12月公開の新作『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』を皮切りに、米国75館以上、海外300館以上の映画館で提供して行く予定。