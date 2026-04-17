ONE OK ROCKがライブ音源『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を30日にデジタルリリースすることを発表した。【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像同作は、きょう17日より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。結成20周年イヤーの昨年8月に開催されたジ