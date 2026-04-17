ONE OK ROCK、日産スタジアム公演のライブ音源をデジタルリリース 映画連動で6曲収録
ONE OK ROCKがライブ音源『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』を30日にデジタルリリースすることを発表した。
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同作は、きょう17日より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。
結成20周年イヤーの昨年8月に開催されたジャパンツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、神奈川・日産スタジアム公演の熱狂を凝縮。最新アルバム『DETOX』の楽曲を中心に、不動の人気を誇るライブ定番曲「Make It Out Alive」、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」など、バンドの現在地を証明する圧巻のパフォーマンスが収録されている。
7万人が熱狂した“伝説”のライブを体感できるライブ音源となる。
■ONE OK ROCK『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』
トラックリスト：
01. Make It Out Alive（DETOX JAPAN TOUR 2025）
02. NASTY（DETOX JAPAN TOUR 2025）
03. Party's Over（DETOX JAPAN TOUR 2025）
04. Renegades（DETOX JAPAN TOUR 2025）
05. Delusion:All（DETOX JAPAN TOUR 2025）
06. The Pilot ＜／3（DETOX JAPAN TOUR 2025）
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同作は、きょう17日より日本を皮切りに順次全世界で公開される映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲をライブEPとして配信するものとなる。
7万人が熱狂した“伝説”のライブを体感できるライブ音源となる。
■ONE OK ROCK『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』
トラックリスト：
01. Make It Out Alive（DETOX JAPAN TOUR 2025）
02. NASTY（DETOX JAPAN TOUR 2025）
03. Party's Over（DETOX JAPAN TOUR 2025）
04. Renegades（DETOX JAPAN TOUR 2025）
05. Delusion:All（DETOX JAPAN TOUR 2025）
06. The Pilot ＜／3（DETOX JAPAN TOUR 2025）