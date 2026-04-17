お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。人気タレントが激怒したという特番収録を振り返った。先月29日にスタートしたフジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）で、俳優の谷原章介との共演を前に「ちょっと聞きたいことがある」と切り出した「オズワルド」伊藤俊介。「（谷原と）お仕事をするのが初めてなんで、どのぐらい行っていい