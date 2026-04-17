お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。人気タレントが激怒したという特番収録を振り返った。

先月29日にスタートしたフジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）で、俳優の谷原章介との共演を前に「ちょっと聞きたいことがある」と切り出した「オズワルド」伊藤俊介。「（谷原と）お仕事をするのが初めてなんで、どのぐらい行っていい方なのか」と不安を口にした。

以前、別番組で共演した歌手・郷ひろみに対し、果敢にツッコんだ伊藤。MCの「サンドウィッチマン」伊達みきおから「あれはちょっと強すぎだから」と怒られた経験から、その距離感に悩んでいるという。

するとお笑い芸人のヒコロヒーは「お笑いのお兄さんたちは優しすぎる」と指摘。「結構空気の読み違えみたいなのが、シンプルにあったりする」と、お笑いの熱い話を交わす先輩芸人をよそに、飲みの“コール”を始めた伊藤のエピソードを披露した。

これを受けて、お笑い芸人・出川哲朗が「人をイラつかせる天才だから」と表現すると、「アンガールズ」田中卓志は、伊藤と共演した特番収録を回想。田中は「ピッチャーのローテーションを考えるっていう番組でボケちゃって、一番ダメなやつ。そこで伊集院光さんにガチ切れされてた」と振り返った。

先発ローテーションに藤浪晋太郎を入れた伊藤に対し、伊集院は「ちょっと厳しいんじゃないか」と意見。伊藤は「お前に藤浪の何が分かるんだよ！」とツッコんだという。その真意について“野球初心者”を自認する伊藤は「ノリになると思って。“まったく知らないやつが何言ってんだよ”っていう」とぶっちゃけた。

しかし田中は、前年の同特番で、順位予想を巡りヤクルトファンの出川とカープファンの自身との掛け合いになったことから、今回もDeNAファンの伊藤と「お前より絶対上だ」「ふざけんな！」とやり合い、「イケるクチじゃん」と感動したそう。

そのため「俺はいいんですよ、伊集院さん（相手）はダメじゃん」とたしなめると、収録現場を思い返した伊藤は「ホントに、信じられないぐらい怖かった」と苦笑いしていた。