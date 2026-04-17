打率.167はア・リーグの規定91人中84位

長所と短所が明確になった序盤戦だ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、4打数無安打3三振に終わった。打率.167はア・リーグの規定到達者91人中84位。数字だけを見れば「適応に苦しんでいる」と映るが、その深層を覗けば決して悲観すべき内容ではないことが分かる。

この日を振り返ると、第1打席は鋭い打球を飛ばすも中堅手の好捕に阻まれた。第2打席は低めに落ちる変化球にバットが空を切り、第3打席は外角のスライダーに三振、第4打席はシンカーに見逃し三振。トータルで26三振、三振率は33.3％となった。

メジャーデビューから3試合連発のロケットスタートを見せ、NPBで3冠王を成し遂げた実力を遺憾なく発揮した。しかし、その後は当たりが止まった。24打席連続ノーヒットなど生みの苦しみにあえぎ、14日（15日）に9試合ぶりの5号2ランを放ったが、それでも直近は21打数2安打の打率.095となっている。

ヤクルトで積み上げた圧倒的なキャリア、そして開幕からの猛打を鑑みれば、決して成績は満足のいくところではない。しかし一方で、MLB公式解析システム「ベースボール・サバント」が弾き出したデータは、村上が依然として“怪物”であることを示している。

各項目を100段階で評価する「パーセンタイル・ランキング」において、村上の「Whiff％（空振り率）」は下位4％、「三振率」も13％と、確実性の低さは明白だ。ところが、ひとたび芯で捉えた際の「ハードヒット率（強い打球の割合）」と「バレル率（本塁打になりやすい打球速度と角度の割合）」は、なんと全メジャーリーガーの上位5％に位置している。当たれば飛ぶ――。その破壊力は、既にリーグ最高峰の域に達しているのだ。

さらに特筆すべきは、打率.167に対して出塁率が.346と、約200ポイント近い開きがある点だ。「BB％（四球率）」はメジャー全体の上位2％という驚異的な数値を叩き出しており、何より「Chase％（ボール球スイング率）」もトップクラスに低い。つまり、村上は「打てない球を振って自滅している」のではなく、「打てる球が来るまで、超人的な忍耐力で待ち続けている」のだ。

現状の課題は、ストライクゾーン内のボールに対するコンタクト能力のわずかな“ズレ”に集約される。逆に言えば、このズレさえ修正されれば、圧倒的な長打力と高い出塁能力が化学反応を起こし、一気に成績が爆発する可能性を秘めている。

現在のスタイルを研ぎ澄ませた先にある理想像は、かつて「Three True Outcomes」の象徴とされたアダム・ダンだろう。三振は多いが四球も多く、当たれば本塁打。通算462本塁打を放った伝説の大打者の道を歩むのか、あるいはメジャーの配球に適応し、確実性まで兼ね備えた「真の3冠王」へと変貌を遂げるのか。完全開花する時が待ち望まれる。（Full-Count編集部）