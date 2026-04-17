ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその1」をお届けする（第1487回）。＊＊＊今回からテーマは「原敬内閣の政治」だが、例によって時系列を整理して他の事項との関連性を示しておこう。内政外交一九一九